Bredase Pauline Mulder lanceert kledinglijn met Dave en Donny Roelvink: ‘Dit had ik nooit durven dromen’

Amphia Breda 'op scherp', maar waar zijn de desinfec­tie­pun­ten?

13:46 BREDA/ROOSENDAAL - Bij het Amphia Ziekenhuis in Breda is het business as usual. Auto's rijden de parkeergarage in en uit, bezoekers komen en gaan. Twee blauwe flesjes met desinfecterende gel op de balie in de hal springen in het oog, verder is er weinig te zien wat duidt op extra hygiënemaatregelen om het coronavirus buiten de deur te houden.