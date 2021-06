Bredase Pauline maakte voor Rachel de Hazes-collectie van Lidl: ‘Ze liep al langer rond met dit idee’

column Het oude normaal blijkt opmerke­lijk gewoontjes

26 juni Als ik wil gaan zitten op een terras, blijkt er een stoel te ontbreken. Dat is geen groot probleem. Integendeel. Wat verderop zie ik namelijk een tafeltje met een paar bekenden. Zij hebben een lege stoel over. Ik loop erheen, vraag of hij vrij is en sleep hem naar mijn eigen plek.