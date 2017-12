Bredase partijen willen referendum verruiming openingstijden

BREDA - De partijen BOB en SP in Breda willen een referendum over het voorstel voor vrije openingstijden van winkels in de stad. SP en ondernemerspartij BOB vinden dit onacceptabel en willen dat heel Breda de gelegenheid krijgt zich uit te spreken over zo'n 'verregaand besluit'.

Vanavond wordt er in de gemeenteraad in Breda gedebatteerd over het voorstel van burgemeester en wethouders. De winkels in de binnenstad moeten vanaf begin januari ruimere openingstijden kunnen hanteren. Dagelijks krijgen ze dan de mogelijkheid open te zijn tussen 06.00 en 23.00 uur (nu nog van maandag tot en met zaterdag tot 22.00 uur en zondag tot 17.00 uur). Met de nieuwe winkeltijdenverordening mogen ondernemers dan ook op Goede Vrijdag, 4 mei en kerstavond langer open blijven, waar ze nu om 19.00 uur verplicht zijn te sluiten. Ook op zon- en feestdagen kunnen winkeliers de deuren de hele dag open houden.

'Geen 24-uurs comsumptiepaatschappij'

Er is in de Bredase politiek en ook onder de ondernemers de nodige discussie ontstaan over het voorstel. Zo wil het CDA absoluut geen '24-uurs consumptiemaatschappij'. En ook BOB en SP vechten het voorstel aan. Deze twee partijen laten zojuist in een persverklaring weten gebruik te willen maken van een in 2016 in het leven geroepen referendumverordening in de stad. ,,Het volledig vrijgeven van de openingstijden zal een nog zwaardere wissel trekken op het privéleven van veel zelfstandige ondernemers'', reageert BOB-voorman Cees van der Horst.

En, voegt fractieleider Bas Maes van de SP toe: ,,Als je alle regels overboord zet, geldt het recht van de sterkste. En dat zijn de grote winkelketens die desnoods jaren achter elkaar verlies draaien om marktaandeel te veroveren op de kleine zelfstandigen.'' Over de belangen van de inwoners: ,,Mensen die in de binnenstad wonen of boven een winkelcentrum, zullen overlast ondervinden wanneer winkels iedere dag, dus ook op zon- en feestdagen, tot 23.00 uur open mogen blijven.''

1.000 handtekeningen nodig

Om de kosten te drukken willen de 'twee' het referendum organiseren op 21 maart, als de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden en ook een referendum over de Sleepwet, waarin de privacy centraal staat. Voordat het zover is, stellen de twee partijen met nadruk, moeten er nog wel een paar belangrijke stappen doorlopen worden. Allereerst moeten er 1.000 handtekeningen worden verzameld voor een inleidend verzoek. Daarna moet de gemeenteraad ermee instemmen en vervolgens moeten nog eens 7.500 handtekeningen worden opgehaald, zodat het referendum definitief kan doorgaan. ,,Dat zijn veel handtekeningen in korte tijd. Maar aangezien het volledig vrijgeven van de openingstijden al onze 184.000 inwoners aangaat, moet dit haalbaar zijn'', zegt Maes. ,,Komende week al gaan we in overleg met de gemeente over hoe we ervoor gaan zorgen dat dit eerste referendum ooit in Breda een groot succes wordt.''