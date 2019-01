Bredase organisator NK Risk: ‘Na vijf edities zit er ook een WK aan te komen’

Vijf jaar geleden kwam Schoemaker met het idee voor een kampioenschap. “Bij ons in het studentenhuis werd Risk heel serieus genomen. Toen bedacht ik me, waarom is dit nog geen echte sport? Het is een denksport, net als schaken. Zo is het idee geboren,” vertelt Schoemaker. “Het is een spel van alle tijden en leeftijden. We zien veel studenten die meedoen, maar ook vaders die het in hun diensttijd vaak speelde. Doordat het er al zo lang is, denk ik ook dat er zoveel mensen meedoen aan het NK.”