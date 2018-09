Bredase oppositie wil opheldering voor NAC-deal

BREDA - Binnen de Bredase politiek zal waarschijnlijk niemand er voor gaan liggen dat de gemeente het Rat Verlegh Stadion aan NAC verkoopt. Wel zijn er met name bij de oppositie vragen over de procedure en de financiële gevolgen.

"Wij zijn blij dat NAC het terug kan kopen en daarmee de huisvestingslasten naar beneden kan krijgen. Maar er moet wel een faire prijs voor betaald worden. Ik kan nu nog niet inschatten of dat ook is gebeurd," zegt Jeroen Bruijns van het CDA, de grootste oppositiepartij.

Woensdag werd bekend dat NAC het exclusieve recht krijgt om het stadion (deels) te kopen van de gemeente voor 5,5 miljoen euro. NAC krijgt tot 31 mei 2019 de tijd om de financiering rond te krijgen.

Geen toestemming

Het college heeft niet met gemeenteraad gesproken over het verlenen van de koopoptie. Pas dinsdagavond is de raadsleden geïnformeerd. Volgens wethouder Paul de Beer hoeft het college formeel geen toestemming aan de raad te vragen om het stadion te verkopen. Wel heeft hij toegezegd dat de raad geconsulteerd wordt voordat de daadwerkelijke verkoop plaatsvindt.

CDA'er Bruijns heeft er zijn vraagtekens of de juist procedure wordt toegepast. Dat geldt ook voor de oppositiepartijen SP en GroenLinks, die de kwestie snel willen bespreken in de gemeenteraad.

Fouten

De gemeente heeft het stadion in 2003 voor 15,7 miljoen euro gekocht van NAC, om die club van de ondergang te redden. Het staat nog steeds voor 13,7 miljoen (exclusief de ondergrond) in de boeken. Maar volgens een vorig jaar gemaakte taxatie is het stadion nog maar 7,5 miljoen waard. Dat NAC nu maar 5,5 miljoen euro hoeft te betalen, komt omdat de gemeente niet alles verkoopt: één van de hoektorens en enkele kantoren blijven in handen van de gemeente.

"Het is duidelijk dat er fouten zijn gemaakt in het verleden en dat er destijds te veel is betaald voor het stadion," aldus SP-fractievoorzitter Bas Maes, die veel vragen heeft over financiële afwikkeling én de gevolgen voor de gemeente. Wel ondersteunt hij in principe de verkoop van het stadion.

Alle rust

Fractieleider Arnoud van Vliet van coalitiepartij VVD heeft geen moeite met het proces dat gevoerd wordt. Hij heeft er begrip voor dat de koopoptie is verleend zonder dat eerst een debat is geweest. "Soms moet je partijen gunnen dat ze in alle rust bespreken hoe ze zo'n ingewikkeld dossier aanvliegen."