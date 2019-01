Bredase Opa K’Nex: ‘Als je het perfect doet, kan er niets fout gaan’

Voorbijgangers kijken vol bewondering naar het gevaarte. 1.96 hoog, een dwarsdoorsnede van 1.73.

'Opa K'NEX' noemen zijn kleinkinderen hem liefdevol. Toen zij nog een jaartje of 7, 8 waren, gaf Van der List hen het speelgoed. ,,Maar ze waren slordig, lieten het slingeren, raakten het kwijt. Terwijl ik het tijdens het oppassen juist steeds leuker begon te vinden", kijkt hij terug.



Dat is dertien jaar geleden. Van der List verhuisde vijf jaar terug en deed al zijn eigen K'NEX de deur uit. Na twee jaar begon het toch weer te kriebelen. ,,Ik ben gestopt met roken, maar miste wat om met mijn handen te doen."



Hij zette een terugroepactie op: zijn kleinkinderen deden niets met de bouwsteentjes, dus zouden ze het net zo goed terug kunnen geven. YouTube bleek zijn grote inspiratiebron.

Lego en Playmobil zijn aanmerkelijk populairder, veel keuze is er niet in de winkels. ,,Pakketjes met 2-400 stukjes. Dat is echt te weinig voor me, ik wil groter." In dit reuzenrad zitten ruim 9000 stukjes.

Deze is zo'n 600 euro waard. Het bouwwerk van Van der List bestaat nu echter uit twee aparte pakketten en nog wat losse steentjes. Van der List gaf er zo'n 150 euro aan uit; onderdeel van de sport. ,,Ik lag er 's nachts wakker van: ik had 2107 stukjes van een bepaald onderdeel nodig en had er 1000. Het was een hele zoektocht."

Minuscuul foutje

Die eindigde in Engeland; precies dit onderdeel werden per 500 verkocht. Vele uren zat Van der List vervolgens te priegelen. Het luistert nauw, want een minuscuul foutje kan ervoor zorgen dat het gehele bouwwerk niet functioneert. En dat is wel de bedoeling: ieder tandwieltje zet een ander in werking. ,,Dat is de charme; als je het perfect doet kán er niks fout gaan."