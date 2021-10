Bredase Onno (28) was eigenlijk zo gek nog niet

VIDEO Avans Hogeschool heeft een huispoes en ze heet Luta: ‘Een allemans­vriend’

21 oktober BREDA - Parmantig zit ze op de hoek van het betonnen muurtje tegenover de hoofdingang. Rustig wachtend op een volgende passant die haar even aanspreekt of aait. Luta is de lieveling van Avans Hogeschool. De zwart-witte poes voelt zich helemaal thuis op het campusterrein in Breda.