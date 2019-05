Bredase online bedrijf CM.com is de appjes-koning van de wereld

Stemmen per sms voor het songfestival of een tv-talentenjacht, een maaltijd bestellen bij Thuisbezorgd, berichten via DigiD. Het verloopt allemaal via de systemen van CM.com. Opgericht in 1999 ontwikkelde het Bredase online bedrijf zich tot een grootmacht in tekstberichtjes, eerst op de Nokia'tjes en nu de smartphone. Want sms is uiteraard al lang niet het enige medium meer, zegt oprichter en eigenaar Jeroen van Glabbeek. ,,We doen ook whatsapp, imessages, WeChat.”