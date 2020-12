Bredase ongebruikte pillen naar Suriname: ‘Deze zending komt op het juiste moment’

BREDA - Een voorraad ongebruikte medicijnen uit Breda is overgebracht naar Suriname. Daar kampen de ziekenhuizen al langer met een tekort aan geneesmiddelen. Het gaat om medicijnen die in Nederland als overtollig worden beschouwd, terwijl ze eigenlijk nog goed bruikbaar zijn.

De zending is in ontvangst genomen door de minister van Volksgezondheid van Suriname, Amar Ramadhin. ,,Wij hebben onvoldoende medische voorraden. Met deze zending kunnen we in een redelijke behoefte van onze Surinaamse bevolking voorzien. De medicijnen komen ons dan ook goed van pas, de zending komt op het juiste moment’’, aldus de minister.

Verspilling tegengaan

De medicijnen zijn ingezameld door de Logistics Community Brabant (LCB) en het Rode Kruis Midden- en West-Brabant. Op deze manier willen deze instellingen medicijnverspilling tegengaan.

In Nederland wordt twintig procent van de geneesmiddelen die worden uitgeschreven niet gebruikt. Uit onderzoek van de LCB blijkt dat maar eenderde van de van de medicijnen wordt teruggebracht naar apotheek of wordt afgeleverd bij een milieustation. Omgerekend gaat het om honderden miljoenen euro’s die zodoende verdwijnen.

Oorspronkelijke verpakking

Om deze vorm van verspilling tegen te gaan is de LCB dit jaar in actie gekomen. Samen met de gemeente Breda werden inwoners gewezen op de gevolgen van hun wegwerpgedrag. Ook kwamen er extra inleverpunten. Met resultaat: er werden meer medicijnen teruggebracht. Uit onderzoek waar ook de Breda University of applied science betrokken is, bleek dat een groot deel van de teruggebrachte geneesmiddelen nog in hun oorspronkelijke verpakking zat. Ze waren niet geopend en waren nog lang niet over hun houdbaarheidsdatum heen.

Schril contrast

Quote Dit project laat zien dat er heel veel winst te behalen is. Miriam Haagh, Wethouder Gezondheid Breda Dat staat in schril contrast met de wetenschap dat er verspreid over de wereld 2 miljard mensen helemaal geen medicijnen kunnen krijgen. De afwezigheid van zelfs de meest eenvoudige geneesmiddelen leidt volgens de initiatiefnemers elke jaar tot het overlijden van ongeveer 10 miljoen mensen. Suriname past ook in dat plaatje.

Wethouder Miriam Haagh (Gezondheid, PvdA) vindt het project ‘fantastisch’. ,,Willen we de zorg betaalbaar houden, dan moeten we samen zoeken naar oplossingen. Dit project laat zien dat er heel veel winst te behalen is op dit vlak’’, aldus Haagh in een persbericht.

Ze constateert dat de ‘hoeveelheid ingeleverde medicatie enorm’ is: ,,De vervolgstap is te onderzoeken hoe de uitgifte van medicatie verminderd kan worden, zodat er minder weggegooid wordt.’’