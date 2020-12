Bredase ondernemers houden steunactie voor lokale horeca

De mannen van het Ondernemersfonds Breda zijn woensdag de hele dag in touw om overal in de stad de Bredase vlag op te hangen en posters met de tekst ‘Wij steunen de horeca'. Bestuurslid Gaston Creemers: ,,We hangen 300 exemplaren van de Bredase vlag op en hebben 300 posters laten drukken. Ondernemers bepalen zelf hoe ze aan de actie deelnemen. Klanten die een een bepaald bedrag besteden, kunnen bijvoorbeeld vouchers krijgen voor als de horeca weer open gaat en daar zitten soms forse bedragen bij.”

Als de horeca open is, hebben de winkels daar ook baat bij

Creemers: ,,We willen de horeca steunen. We hebben er zelf ook baat bij als de horeca weer open is. Dan komen er meer mensen naar de stad.” Horecaman Rob Ketelings van The Chaplin helpt mee. ,,Ik vind het een leuk verhaal. Het is een positieve bijdrage. En het creëert een sfeer in de stad. We laten zien dat we niet stil zitten. De horeca is dus blij met de actie.”