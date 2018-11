Bredase officieren lobbyden bij minister voor ‘weggestuurde’ hoofdofficier

Samenwer­ken om damesvoet­bal in Breda te verbreden

15 november BREDA - Het zal niet lang meer duren voordat het damesvoetbal in Breda duizend leden heeft. Het Overlegorgaan Bredase Amateurvoetbalverenigingen (OBA) en Mooiwerk organiseerden donderdagavond een overleg met de clubs hieromtrent in het NAC-stadion. Want: hoe gaan zij hiermee om? Waar is behoefte aan?