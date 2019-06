Bredase 'nieuwe’ restaurants By Roots en Smaken stoppen

Kritische reacties op cultuur­plan Breda: ‘Laat het geen kaasschaaf zijn’

7:00 BREDA - De cultuursector in Breda is behoorlijk kritisch over recente plannen om tien procent van het jaarbudget van 22 miljoen euro flexibel te maken. ‘Het is een verschuiving van middelen, waar er juist geld bij moet’, is één van de reacties. Anderen: ,,Er is sprake van een structurele onderwaardering voor cultuur’. Tot: ‘Dit is vrijblijvend’ en ‘Laat het geen kaasschaafmethode zijn’.