Bredase Natalia (35) werd 44 keer bedreigd door haar partner die daarna 'zijn dodelijke belofte waarmaakte’

Gemopper over te weinig sociale woningen in Blossem Breda: ‘We halen onze doelstel­ling niet’

BREDA - Het bouwproject Blossem, dat wordt ontwikkeld aan de rand van de wijk Tuinzigt in Breda, gaat voor twaalf procent bestaan uit sociale huurwoningen. Dat is veel te weinig, vinden sommige fracties in de gemeenteraad. ‘Hoe vaak moeten we deze discussie nog voeren?’

22 november