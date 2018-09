Bredase muziekquiz Quiz'm slaat vleugels uit

De Bredase muziekquiz Quiz'm groeit uit tot een landelijk succes. De popquiz waarbij gezelligheid voorop staat, blijkt te voorzien in een behoefte. Na 9 jaar Breda en Bergen op Zoom stromen de zalen nu ook vol in Arnhem, Tilburg, Eindhoven en Middelburg. En daar blijft het niet bij.

Slimste Bredanaars

Initiatiefnemer Peter de Jong: ,,We krijgen veel aanvragen. Daar spelen we op in met nieuwe ideeën zoals een quiz voor bedrijven, sportverenigingen en een algemene kennisquiz in het Chassé Theater onder de naam De Slimste Bredanaars."

De vraag naar de muziekquiz is zo groot dat de mannen achter het concept, Peter de Jong en Erik van Elk, beiden 53, een dag per week minder zijn gaan werken. De Jong: ,,Ik ben salesmanager en Erik is projectleider. Een van de redenen dat het zo goed gaat, is dat we er meer tijd in steken." Maar hoe kan het dat een eenvoudige popquiz zo populair is? In Mezz in Breda staat het evenement vijf keer per jaar op de agenda en in Gebouw-T in Bergen op Zoom is de quiz een vaste waarde. Waarom blijven de mensen komen?

Gedetailleerde vragen

Volgens De Jong en Van Elk zit het hem in de gezelligheid. Van Elk: ,,Bij veel popquizzen staat kennis centraal. Met zeer gedetailleerde vragen. Dat is leuk voor de echte popkenners. Bij ons ligt de lat een stuk lager. Het gaat bij Quiz'm om gezelligheid. Een leuke avond met je vrienden met een biertje erbij. Er blijkt behoefte te zijn aan dit soort gezelligheid."

De Jong: ,,Ik ben in 2009 samen met Sabbas Smits in Mezz begonnen met Quiz'm. Het was meteen een succes. Sabbas kreeg een andere baan en stopte. Erik is er in 2013 bijgekomen. Het is altijd een hobby geweest, maar nu gaat het ineens erg hard. En niet alleen bij poppodia. Organisaties en bedrijven blijken op zoek naar evenementen die een breed publiek aanspreken."

Hobby

"We worden benaderd door bedrijven en sportclubs. Een quiz waarbij je in teams moet samenwerken is dan ideaal. Om aan die vraag te voldoen, hebben we een businessquiz bedacht. Ook met sportclubs zijn we in gesprek. Daarnaast gaan we op 28 november in het Chassé Theater van start met de quiz de Slimste Bredanaars. Ik vind het programma de Slimste Mens erg leuk. Een algemene kennisquiz met een paar vragen over Breda erbij. Het is voor teams, vandaar de naam Slimste Bredanaars." Wordt het niet te druk?