Bredase moskee blijft gemoederen bezighouden: buurt krijgt meer inzicht

BREDA - De weer opgestarte procedure voor de bouw van de Turkse moskee in wijk Wisselaar Breda-Noord moet 'robuust' in elkaar steken.

Waar nodig wordt een bewonersavond gehouden en de gemeenteraad wordt nauwgezet op de hoogte gehouden. Die toezegging deed wethouder Paul de Beer in een slotdebat over de moskee.

De moskee houdt de gemoederen bezig

De bouw van de moskee hield de gemoederen de afgelopen tijd flink bezig. De bouw ligt nu vier maanden stil, sinds de rechter de gemeente terugfloot na een fout in de bouwvergunning. Daarin stond niet duidelijk dat het om een moskee gaat. In november leidde de nieuwbouw al tot zo'n honderd bezwaren uit de buurt.

De Turks Islamitische Stichting Breda, die behoorlijke schade lijdt door de bouwstop (de fundering ligt er al in), heeft inmiddels in overleg met de gemeente een nieuwe bouwaanvraag ingediend. Burgemeester en wethouders gaan die beoordelen, waarna opnieuw zienswijzen kunnen worden ingediend.

Volledig scherm Ontwerp van de nog te bouwen Turkse moskee in Breda-Noord. © Turks Islamitische Stichting/Stan Aarts architecten

‘Weinig vertrouwen’ in het proces

Na eerdere excuses voor het niet helder communiceren met de buurt over de komst van de moskee verklaarde De Beer eind vorige week nogmaals dat hij begrijpt waar de pijn zit, in de wijk en bij de gemeenteraad. Hij wil nu vooral ‘proactief optreden en inzicht geven in het proces'.

Caspar Rutten (CDA) kondigde niettemin een motie aan waarin hij het college oproept transparanter om te gaan met bouwprojecten. En ook Bas Maes (SP), initiatiefnemer van het debat over de moskee, denkt aan een motie. Hij zei desgevraagd nog 'weinig vertrouwen te hebben' in het proces.

In het voorjaar valt het besluit

Wijkraadvoorzitter Leo van den Berg laat weten een bemiddelingspoging te gaan ondernemen. Hij wil de bewoners, gemeente en de Turkse stichting bij elkaar krijgen om gezamenlijk tot een ontwerp te komen voor de moskee. Die staat ingetekend naast het voormalige politiepand aan de Vlaanderenstraat, dertig meter lang en bijna negen meter hoog.

Ergens in juni of juli van dit jaar moet er een besluit vallen over de nieuwe vergunningaanvraag voor de nieuwbouw, waarover B en W eerder verklaarden vooralsnog geen reden te zien om van een vergunning af te zien.