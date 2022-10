Bredase mbo- en hbo-studenten ontwikkelen samen een landbouwrobot voor boeren in de knel

Man die nog 14 dagen de cel in moet, verschuilt zich in hutje van het Speelbos in Breda

BREDA - Een man die nog veertien dagen gevangenisstraf tegoed heeft is vrijdagmiddag aangehouden in het Speelbos van het Mastbos in Breda. Hij had zich in een hutje verscholen. ,,Dit is waar wij zoal tegenaan lopen”, vertelt Aris van Sprundel, buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) bij Staatsbosbeheer.

15 oktober