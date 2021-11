‘Bredase marktondernemers maken zich onnodig zorgen over verzelfstandiging’

Bredanaar wil 16 maanden na steekpar­tij in Park Valkenberg nog niet uit de cel: ‘Anders leef ik op straat’

BREDA – Een 30-jarige Bredanaar zit al sinds 21 juli vorig jaar in de cel. Toen werd hij opgepakt naar aanleiding van een steekpartij in park Valkenberg in Breda. De meeste mensen willen liever niet in de gevangenis zitten. Sander van der P. wil echter liever blijven zitten, zei hij donderdag bij de rechtbank in Breda.

25 november