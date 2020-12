Bredase marketingbedrijven staan aan de top: ‘Brabant is een van de meest ondernemende provincies’

Bij het WK van 2018 stond het verdeelde België als een man achter het nationale voetbalteam. De door het Bredase Fightclub bedachte slogan We are Belgium voor Jupiler paste daar perfect bij. ,,Het was het eerste item in het journaal 's avonds, de koning bestelde meteen een compleet bierpakket, radiostations en zelfs de Belgische bondscoach namen de kreet over. De bieromzet steeg van 54 naar 68 procent. Dat was een succes", zegt Cees Faes (50), mede-eigenaar van Fightclub.