Bredase man en vrouw aangehouden in zeer brandgevaarlijke woning met hennepkwekerij

75 Jaar Vrijheid Breda: ‘Herdenking wordt een groot feest’

16:56 BREDA - ,,We gaan een feestje bouwen op de Grote Markt. Daar worden we verwelkomt door generaal Maczek en burgemeester Van Slobbe. En je zult er veel Pools horen.’’ Bozena Rijnbout-Sawicka , dochter van een Poolse bevrijder en voorzitter van Serce Polski, kan niet anders dan enthousiast zijn over de feestelijkheden rond de herdenking van de bevrijding van Breda die 75 jaar geleden plaatsvond.