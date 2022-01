Bredase luchtreinigers gebruikt bij onderzoek Marc van Ranst waarbij scholen coronaproof open kunnen blijven

GroenLinks Breda opent aanval op ‘cowboys in de schuldhulp’: ‘Geld verdienen met andermans ellende’

BREDA - De manier waarop ‘cowboys in de schuldhulpverlening geld verdienen met andermans ellende’ leidt ertoe dat kwetsbare mensen nog dieper in de problemen komen. Daarom vindt de GroenLinks-fractie in de gemeenteraad van Breda dat er snel iets moet worden gedaan aan dit soort misstanden.

24 januari