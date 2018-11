Bredase Liv (7) vlogt over haar zieke moeder: ‘Het is voor haar echt een uitlaatklep’

Een strijd in een strijd, zo noemt de 37-jarige Anouk haar gevecht tegen borstkanker. Terwijl ze vecht tegen deze vreselijke ziekte, moet ze er ook voor zorgen dat haar twee jonge kinderen ermee leren omgaan. Zo ontstond het idee voor de serie ‘Mama is ziek’, waarin haar dochter Liv (7) met een vlog laat zien hoe het is om een zieke moeder te hebben. ,,Ik vond het heel spannend om te doen”, zegt Liv.

Vorig jaar oktober kreeg Anouk te horen dat ze in het voorstadium zat van kanker. Bij het verwijderen van het knobbeltje in haar borst werd een tumor van 2,5 centimeter ontdekt. „Ik moest meteen beginnen met de chemokuren.”

Vastleggen

Anouk wist dat ze haar ziekteproces wilde vastleggen. In eerste instantie in de vorm van fotografie. „Ik wilde tijdens mijn chemokuren elke dag een foto van mezelf maken om te laten zien wat deze ziekte met een mens doet.” Al snel merkte ze dat het haar te veel moeite kostte om dit elke dag op te brengen.

Ze schakelde de hulp van haar vriendinnen Mascha De Rooij en Manon Peeters in. Zij zijn programmamakers en eigenaren van Produced by MM. „Wij kennen Anouk al lang en zijn heel goede vriendinnen”, vertelt Manon. Toen Anouk vroeg of ze haar strijd tegen deze vreselijke ziekte wilden vastleggen op film twijfelden ze geen moment. „We wilden haar hier graag in steunen.”

Quote Ik was buiten aan het spelen, zo begon het. En toen moest ik binnenko­men om te praten. Toen werd het verteld en dat was wel een beetje schrikken om te horen dat mama borstkan­ker had. Liv in ‘Mama is ziek’

Kinderen

Anouks grootste zorg tijdens haar gevecht tegen borstkanker zijn haar twee jonge kinderen. Koste wat het kost wil ze voorkomen dat zij veel van de ellende meekrijgen. „Dit is voor mij het allermoeilijkste”, legt ze uit. „Mijn zoontje is nog te jong, maar mijn Liv realiseert zich goed wat er aan de hand is. Ze is een gesloten meisje dat niet makkelijk over haar gevoelens praat, dus ik wist ook niet altijd hoe ze zich voelde.”

Vloggen

Mascha en Manon stelden voor om Liv zelf haar kant van het verhaal te laten vertellen met een vlogcamera. „Door haar een camera te geven, kon ze zich veel makkelijker uiten”, legt Manon uit. „Dit werkte veel beter dan wanneer we met een grote camera voor haar neus stonden.”

Quote Mijn moeder draagt niet heel veel haar pruik. Dat vindt ze niet fijn zitten. Ze heeft altijd een mutsje op. Liv in ‘Mama is ziek’ Bovendien was de vlogcamera voor Liv niet onbekend. „Voordat mijn moeder ziek werd, maakte ik ook al filmpjes”, vertelt ze. „Dat vind ik heel erg leuk om te doen.”

Moeilijk

Door middel van deze serie willen Anouk, Mascha en Manon aandacht vragen voor kinderen die een vader of moeder hebben die ernstig ziek is. „In dit soort situaties wordt eigenlijk altijd alle aandacht gericht op degene die ziek is, terwijl de kinderen er vaak enorm onder lijden”, aldus Anouk. Dit heeft ze bij Liv ook gezien. „Ze heeft het erg moeilijk gehad. Soms wilde ze niet naar school, omdat ze bij mij thuis wilde blijven. Ze maakte zich erg zorgen.”

Dit komt ook terug in de serie. Na iedere chemokuur verbleef Anouk tijdelijk bij haar moeder om te herstellen. Liv had daar moeite mee. „Na elke zware chemokuur moet mijn moeder weg en dat vind ik super zielig. Ze kan niet bij ons zijn en dat vind ik best erg”, vertelt Liv tegen haar vlogcamera.

Meer hulp

Quote Ik heb haar al een ontbijtje op bed gegeven. Een kopje gemberthee. Superge­zond. En een boterhamme­tje. Daar zit appel­stroop op Liv in ‘Mama is ziek’ Anouk zegt dat ze vaak zelf hulp heeft moeten regelen voor haar dochter. Dit zou ze graag anders zien. „Zelf kreeg ik tijdens mijn chemokuren een compleet pakket aangeboden, zodat ik bijvoorbeeld kon sporten met vrouwen die hetzelfde doormaken.” Ze vindt dat kinderen ook de mogelijkheid moeten krijgen om leuke dingen te doen en te praten met kinderen die in dezelfde situatie zitten. Dat zou ze enorm helpen.”

LINDA tv

Elke woensdag verschijnt er om 17.00 uur een aflevering van ‘Mama is ziek op’ LINDA tv. „We krijgen veel mooie reacties van mensen die zelf in deze situatie zitten”, zegt Manon. Jaarlijks horen zo’n 75.000 kinderen dat hun vader of moeder kanker heeft. Het is dus heel belangrijk dat hier aandacht voor gevraagd wordt.”

Trots