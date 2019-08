Bredase ‘Lady Marie’, de oudste dj van de Benelux, overleden

BREDA - Ze was waarschijnlijk de oudste dj van het land, misschien wel de Benelux. ‘Lady Marie’ van Radio Valencia, de populaire nederlandstalige zender uit de grensstreek, is overleden. Marie Doms-Van de Heuvel uit Breda is 91 jaar geworden.

Voor menig liefhebber van Nederlandstalige muziek en luisteraars van Radio Valencia was ze een begrip. Na haar laatste radiouitzending in 2017 stonden er in één dag 7.000 reacties op Facebook. Fans adoreerden haar, vroegen haar zelfs ten huwelijk.

Frans Bauer

‘Maandag tussen de soep en de patatten’, heette het programma dat de goedlachse Marie jarenlang presenteerde. De studio van de voormalige piratenzender waar vandaan Marie dertig jaar lang te horen was, was jarenlang een zoete inval. Publiek in de kantine en artiesten die niet alleen hun plaatjes kwamen afgeven, maar vooral ook langskwamen om Marie even gedag te zeggen. Frans Bauer was er als 17-jarig jochie al te vinden, maar ook de burgemeester van Meer en zelfs de Belgische minister De Croo kwamen bij Lady Marie langs.

Toeval

Heel toevallig kwam Marie achter de knoppen van het radiostation dat net over de grens is gevestigd, te zitten. Zoon Jack - zelf ook een fervent radiomaker - vroeg zijn moeder of plaatjes draaien op de radio niets voor haar was. Per slot van rekening was ze gek op muziek. Marie had aanvankelijk haar twijfels, maar was na de eerste uitzending verkocht.

Dorst