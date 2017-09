Bredase kroegen negeren alcoholregels minderjarigen

Burgemeester Paul Depla noemt het resultaat van de steekproef “een bevestiging van vorige controles. Het bewijst hoe lastig het is de horeca hierin scherp te houden.”

Tot 25 jaar legitimeren

De regels luiden als volgt. Er mogen geen alcoholische versnaperingen verkocht worden aan klanten onder de 18. Gediplomeerde portiers (verplicht bij de nachtcafés) moeten aan de deur jong ogende klanten om hun identiteitsbewijs (ID) vragen. In principe tot en met klanten die zo’n 25 jaar oud lijken. Want, zo beseffen de BOA’s, die meedoen aan het onderzoek: “Sommige meisjes van 13 lijken wel 21.”

Dit soort controles worden met regelmaat gehouden. Afgelopen zaterdag gingen vier BOA’s op pad. Twee toezichthouders speelden een rol op de achtergrond en hadden voortdurend via Whatsapp contact met twee speciaal opgeleide, jonge BOA’s van buiten Breda ('mystery guests') die waren ingehuurd om een kroegentocht te houden. Ze zijn allebei 18-plus. “In sommige steden werken ze met kliktieners van onder de 18, maar dat doen wij niet, want daarmee lok je een strafbaar feit uit.”

In twee cafés ging het goed, daarna stapelden de overtredingen zich op. Op een terrasje, aan de deur. Aan een volgende deur hoefde lang niet iedereen zijn ID tonen, elders was binnen aan de bar geen controle meer. En ook al zijn deze 'mystery guests' 18-plus, de kroegbazen waren tóch in overtreding, ze móeten altijd controleren.

Depla: “Het blijkt dat het huidige systeem niet waterdicht is en niet leidt tot wat we willen, ondanks afspraken die we gemaakt hebben met de horeca. Ik besef dat het lastig kan zijn, maar het is nu eenmaal de wet.”

Jeugd is innovatief en creatief

De burgemeester wil opnieuw het gesprek met de horecaondernemers aangaan. “Waarom lukt het niet, waarom is het niet normaal om niet te schenken aan -18, zoals het rookverbod in cafés inmiddels wel vrijwel normaal is?” Depla beseft dat het lastig is om een goede oplossing te vinden. “De jeugd is innovatief en creatief genoeg om regels te ontduiken.”

Toch wil hij de horeca-ondernemers houden aan het afgesloten convenant, waarin zij beloofden hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Via gesprekken. “Bij twee van de zeven cafés bleek het wel te werken. Dus leer van elkaar. Optreden tegen de cafés is wat mij betreft de laatste stok achter de deur, maar die stok is er wel.”

Definitief sluiten zaak

Eventuele sancties variëren van eerst een waarschuwing en bij een nieuwe overtreding een boete (1360 euro) tot uiteindelijk bij herhaaldelijke overtredingen tijdelijk of zelfs definitief sluiten van de zaak.