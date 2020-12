Bredase kroegbaas moet stoppen met buitenverkoop koffie en gebak: 'Loop naar de hel’

Een kerstboom in plaats van een Oranjeboom

2 december BREDA - Lindeboom, Oranjeboom of een Bokkige Boom schenken zit er voorlopig nog niet in. Dus tappen sommige horeca-ondernemers uit een ander vaatje. Ze verkopen kerstbomen. ,,Kunnen we weer even lekker kletsen met onze klanten.”