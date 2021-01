Bredase Klûntocht gaat online door met 11 thuisopdrachten

Muziekbingo

,,’s Middags zenden we een vooraf opgenomen officiële opening vanaf de Grote Markt uit, met Jos Filius. Hierna volgt uitleg over het programma”, aldus Joey Engelen van de Silent Muziekbingo. ,,’s Avonds vanaf 20.00 uur gaat de carnavaleske muziekbingo van start, die vanuit De Avenue wordt uitgezonden, met een dj en optredens van de feestartiesten Ger Couvreur, Peter Selie, De Dorini’s, Sjansjee, Johnny Purple, De Rubberen Schuimboten en Tommy Lips.”

Ludieke Klûnkruisje

Om mensen de gelegenheid te bieden toch weer zo’n felbegeerd kleinood in de wacht te slepen, in dit geval het Ludieke Klûnkruisje 2021, heeft de organisatie dit keer elf (thuis)opdrachten in petto. Dat kan variëren van zichtbaar verkleed meedoen tot de vlag hijsen en droog roeien. ,,De opdrachten moeten vastgelegd worden op foto of video. Zo kunnen we elkaar digitaal laten zien dat Breda weer massaal aan het klûnen is”, aldus Joey Engelen.