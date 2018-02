Bredase Kimberly sleept vier tienen van coaches The Voice in de wacht

De kijkers thuis mochten ook hun oordeel geven over het optreden van de Bredase. En ook daar waren de mensen enthousiast. Kimberly kreeg een 8,77. Het gemiddelde cijfer leverde haar meteen een plekje bovenaan de lijst op. De Bredase zangeres wist duidelijk niet wat ze meemaakte. Ze had een glimlach van oor tot oor en kon geen woord uitbrengen.



De tweede liveshow werd gezamenlijk geopend door de negen overgebleven kandidaten. Samen zongen ze het nummer I Wish van Stevie Wonder. Voordat Kimberly het podium op mocht, zong ze in de RedRoom ook nog een liedje van Bruno Mars met Maan, winnares van The Voice of Holland 2016.