Bredase kermis: 'Een weloverwogen route langs alle attracties en eettentjes'

Voor kermisexploitant Buro de Kermisgids is het dit jaar voor het eerst dat ze de Bredase kermis organiseren; zij namen het stokje over van de gemeente. Sebastiaan Vonk van de organisatie: ,,We hebben een wat spannender opstelling dan voorheen. Geen rechttoe rechtaan looplijnen, maar een weloverwogen route langs alle attracties en eettentjes. Nu zie je de uiteindes van de kermis ook niet. Dat houdt het intiem en aantrekkelijker.”

Lees ook Hartje Breda: Alle leeftijden komen samen op de Bredase kermis Lees meer

Dat onderstreept Bert Stroucken, die sinds tien jaar met zijn Bungee Trampoline op de kermis staat. ,,Ik vind de sfeer erg leuk, na toch wat mindere jaren. De attracties en eettentjes staan al jaren op dezelfde plek, nu is het allemaal net wat anders. Het is meer een avontuur. Ik merk dat ook aan mijn klanten, die wat verwonderd zijn over deze verandering. Maar enthousiast zijn ze zeker.”

Extra aandacht

Vonk organiseert zo’n tachtig kermissen door heel Nederland. Dit jaar haalde ze ‘Breda’ binnen. ,,Dus ook de buurtkermissen, maar daar hoef je niet veel aan te veranderen. Die gaan goed. Alleen deze kermis zat de laatste jaren in het slop en vereist daardoor extra aandacht.”

Vonk ziet dat het in Breda vooral ’s avonds druk is, waar dat juist in andere steden steeds meer afneemt. ,,Echt een avondstad, dit. Daarom is het ook jammer dat we hier om 11 uur moeten sluiten van de gemeente, er loopt nog voldoende volk rond. Een gemiste kans voor de ondernemers hier. Dat is overigens geen kritiek: de gemeente werkt echt fantastisch mee, leggen ons verder echt geen beperkingen op.”