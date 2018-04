Hartje BredaBREDA - Ondernemers op het Erasmusplein in wijk Blauwe Kei in Breda voelen zich overvallen door een knaloranje postbak. Het gevaarte staat er sinds kort, op de plek waar een 'gewone' brievenbus stond. ,,Afschuwelijk'', verzucht kapper Ricardo Evaz die er op uitkijkt.

Evaz, van Ricardo Haarstudio, voert het woord namens het buurtplatform dat bezig is om het plein wat leuker te maken. ,,Het hoeft hier geen Valkeniersplein te worden, maar het kan beter. We zijn al een paar keer met onze ideeën op het stadskantoor geweest. Krijgen we opeens dit voor de deur. Als je aan komt rijden staat ie er. Niet te missen. Gruwelijk oranje.''

Zo heeft PostNL acht van dergelijke pakket- en briefautomaten in de stad neergezet. Van de Belcrumweg, Minervum, Marialaan, Lovensdijkstraat tot op het Mgr. Nolensplein. 'Consumenten' kunnen hier pakketten ontvangen en een brief of pakket versturen, heet het.

Andere plek?

Het gekke is, zegt de kapper, dat het Erasmusplein niet op het huis-aan-huis verstuurde lijstje met locaties staat. ,,We zijn er niet blij mee. Kan dat ding niet op een andere plek?'' Woordvoerster Tessa de Jong van PostNL: ,,Het gaat om een proef. Wij vinden het in die zin heel belangrijk als klachten, zoals die van meneer, met ons worden gedeeld. Deze bekijken wij dan zorgvuldig tijdens de evaluatie van de proef.''