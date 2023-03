Bredase Jörgen start Alpacaboerderij in Hongarije: 'Het is hier lekker rustig'

Toen Jörgen en Krisztina 25 jaar geleden verkering kregen, maakten ze een uitstapje naar de dierentuin. “Daar zagen we die lieve knuffeldiertjes voor het eerst en werden we op hen verliefd”, vertelt Jörgen. “Het zijn geweldig knuffelbare beesten en tegenwoordig hartstikke hip. Daarom wilden wij er iets mee gaan doen in Hongarije. We beginnen met drie alpaca’s: een witte, een bruine en een zwarte. Later komen er meer bij.”

>Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Dit worden de eerste drie Alpaca’s op de boerderij © Foto: Jörgen

Wakker worden tussen de alpaca’s

Jörgen en Krisztina hebben de afgelopen periode geklust om het terrein in Hongarije klaar te maken voor de Alpaca’s. Inmiddels beschikken ze over een flinke stal voor de dieren. Voor de campinggasten zijn er pipowagens (woningen op wielen) en camperplekken. “Over een paar weken arriveren de alpaca’s, en vanaf de zomer gaan we open”, zegt Jörgen enthousiast. De Bredanaar heeft er alle vertrouwen in. “Je kunt hier wakker worden tussen de dieren in een prachtig, ruig landschap. Ideaal om tot rust te komen.

Tekst gaat verder onder de foto >

Volledig scherm Een van de pipowagens op de boerderij van Jörgen. Hier kunnen bezoekers overnachten tussen de Alpaca’s © Foto: Jörgen

Zonovergoten Hongaarse woestijn

Het grote voordeel aan Hongarije is wat Jörgen betreft de rust. “Je moet je voorstellen dat Hongarije drie keer zo groot is als Nederland, met de helft minder inwoners, die bijna allemaal rond Boedapest wonen”, legt hij uit. Zelf hebben Jörgen en Kristina hun droomplek in hartje Hongarije gevonden. “Ze noemen het hier ook wel de woestijn van Hongarije”, vertelt hij. “In de zomer is het op de Pusztas altijd meer dan dertig graden zonder regen, heel wat anders dan Breda”, geeft Jörgen aan.

Terug in de tijd

De laatste jaren vond Jörgen het leven in Nederland te druk geworden. “Hier hebben we natuurlijk ook snelwegen, maar je kunt bijna met je ogen dicht invoegen.” Een ander nadeel aan Nederland vindt Jörgen het individualisme. “In Hongarije word je meteen uitgenodigd voor een hapje eten als je bij de buren aanbelt”, vertelt hij. “Nederlanders kunnen afgunstig zijn, terwijl we elkaar de ruimte moeten gunnen”, vindt Jörgen. “Hier helpt iedereen elkaar. Je waant je veertig jaar terug in de tijd.”

Friet speciaal

Het enige dat Jörgen aan Nederland mist is de friet speciaal. Gelukkig hebben de Hongaren hun eigen snacks. “Tussen de middag eten ze hier lángos, een platgeslagen oliebol met knoflooksaus, 2000 calorieën per stuk”, lacht Jörgen. Ook in de eetgewoonten ziet Jörgen trouwens de Hongaarse saamhorigheid terug. “Die bekende pan met goulash staat de hele dag buiten op een vuurschaal te pruttelen. Als het eten klaar is verzamelt het hele dorp zich voor een hapje.”

Toekomstplannen

Voorlopig zien we Jorgen en Krisztina niet in Breda terug. “We hebben er net een stukje bos erbij gekocht, om in de toekomst aan nog meer alpaca’s plek te bieden”, kijkt Jörgen vooruit. Wanneer ze niet op de camping werken, maakt het stel graag dagtrips, bijvoorbeeld naar de historische stad Kecskemét. “Wanneer ik Breda mis ga ik daarnaartoe, want het lijkt er veel op met terrasjes en gezelligheid. Ben ik toch nog een beetje thuis”, aldus Jörgen.



Benieuwd geworden? Neem alvast een kijkje op de site van Alpacacamp Helvécia

Volledig scherm Dit is het huis van Jörgen op de boerderij © Foto: Jörgen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Breda. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!