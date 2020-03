Bredase jongeren uitgedaagd om thuis te blijven: ‘Geen tijd meer voor bullshit’

Dilemma voor raad Breda: niet voor de voeten lopen of meepraten?

10:41 BREDA - Van het ene op het andere moment is het politieke debat in Breda tot stilstand gekomen. Felle discussies over onder meer het evenementenbeleid en parkeervergunningen in Zandberg werden spontaan irrelevant vanwege de coronacrisis. Bovendien is het lastig vergaderen in de knusse, maar structureel te krappe raadszaal van het stadhuis aan de Grote Markt, waar politici en publiek op elkaar zijn gepropt. Anderhalve meter afstand houden is daar een bijzondere uitdaging.