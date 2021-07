Bredase jongeren de dupe van corona

Dat jongeren het zwaar hadden in coronatijd was bekend. Na vragen van GroenLinks is nu ook aan de cijfers te zien hoeveel Bredase jongeren geraakt worden. Het aantal jongvolwassenen tot 27 jaar dat in Breda een beroep doet op een bijstandsuitkering is in coronatijd met ruim 150 gevallen toegenomen. Tussen maart 2020 en juni 2021 is het aantal uitkeringen opgelopen van 244 tot 397. Daarnaast hebben nog eens 300 Bredase jongeren inkomenssteun ontvangen via een coronaregeling van het rijk. Dat heeft het college van B en W geantwoord op vragen van Sabine van Nispen van GroenLinks.