Bredase jeugdhulp moet het voortaan zonder paardenfluisteraars stellen

Een kind dat nogal druk is, komt anno 2019 al snel bij de adhd-begeleiding terecht. Zijn er problemen thuis? Goede kans dat de kinderpsycholoog wordt ingeschakeld. Het zijn voorbeelden van ambulante specialistische jeugdhulp, die sinds 2015 onder de gemeenten in Nederland valt. Dat is hulp waar een verwijzing voor nodig is. In Breda gebeurt dat meestal door een huisarts of door Centrum Jeugd en Gezin. Vrijwel overal, ook in Breda, lopen de kosten flink uit de hand: vorig jaar had Breda tien miljoen euro begroot, maar dat bedrag is bijna twee keer zo hoog uitgevallen. Wethouder Marianne de Bie heeft nu een ‘Actieplan Jeugd’ gepresenteerd omdat de kosten flink naar beneden moeten.