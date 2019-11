Bredase influencer @marloesdaily over de verdwijning van likes: ‘Het wordt rustiger in je hoofd’

Marloes Mol (31) is parttime tandartsassistente. Bekender is ze onder haar gebruikersnaam @marloesdaily. Als influencer geeft ze zo'n 22.000 volgers een kijkje in haar dagelijks leven. Marloes kent de plannen van Instagram om likes te verbergen. Je zou enkel je eigen likes nog kunnen zien.



Wat vind jij van de mogelijke verdwijning van likes?



Marloes: ,,Eigenlijk vind ik het wel een goed plan. Als je de likes van anderen niet kan zien wordt het rustiger in je hoofd. Iedereen let namelijk heel erg op likes. Hoeveel heeft een ander? En waarom heb ik er niet zo veel? Bij jongeren speelt dit zelfs met de mentale gezondheid. Als likes eenmaal weg zijn, neemt die stress naar mijn mening af.”



,,Uiteraard zijn sommigen er niet zo blij mee. Dat snap ik wel. Want het is leuk om te zien dat je veel likes krijgt, een stuk of drieduizend of vierduizend. Het geeft een gevoel van populariteit. Maar niet iedereen ervaart dat.”