Bredase illustrator Klaartje Scheer brengt kinderboek uit

BREDA - Ze maakte eerder opvallende uithangtekens voor historische panden aan de Haagdijk in Breda. Nu ligt er van de Bredase illustrator Klaartje Scheer (58) een kinderboek in de boekhandel: Zoemtrompet.

Het is geen doorsnee boek. ,,Van een boekhandelaar in Arnhem kreeg ik te horen dat dit boek niet makkelijk verkoopbaar is. Het zou te volwassen zijn voor kinderen. Dat vind ik dus niet. En gelukkig vinden de meeste boekhandelaren dat niet’’, zegt Scheer in haar atelier in Breda-Zuid.

Zoemtrompet is uitgegeven door het Vlaamse Clavis dat vestigingen heeft in Hasselt, Amsterdam en New York. De kinderboekenuitgever brengt jaarlijks tweehonderd nieuwe titels uit. In 2014 was Clavis goed voor een omzet van 6,4 miljoen euro (bron: Wikipedia). Er werken 32 mensen bij het bedrijf.

Realiteit

De uitgever heeft duidelijk geen twijfel over Zoemtrompet. En dat is niet zo vreemd, want het is een prachtig boek. Scheer tekende voor het verhaal en maakte de prenten (zie inzet). Zoemtrompet gaat over een meisje dat zich wil ontworstelen aan de realiteit en zich al dromend laat wegvoeren aan de hand van een instrument. ,,Het is voor mij een oud thema. Ik liep er al mee in mijn hoofd toen ik in de jaren tachtig op de kunstacademie zat hier in Breda. Toen nam het meer de vorm aan van een nachtmerrie dan van een droom.’’

De verhouding stad, met zijn drukte, en de natuur is de rode draad van Zoemtrompet. ‘Het meisje’, zoals de hoofdfiguur heet, zit verloren achter een raam. De drukke en verontrustende buitenwereld wordt haar te veel. Er loeren te veel gevaren. Scheer: ,,Ik verwerkte de actualiteit in de prenten. Dit vliegtuig refereert aan de ramp met de MH17, waarbij een bevriend echtpaar van mij omkwam, en dit is president Trump die loopt te schreeuwen. Overal is het druk en is er lawaai.’’

Natuur

Het meisje dat de drukte ontvlucht, komt in de vrije natuur eerst nog in een natte donderbui terecht. ‘Was het wel een goed idee’, vraagt zij zich af. Maar als de regen eenmaal verdwenen is, huppelt het meisje de wijde wereld in. In de bossen vindt ze de mysterieuze ‘zoemtrompet’, een blaasintrument waar een liefelijke en bedwelmende klanken uit komen. Zo vindt het meisje haar droomdier waarmee ze verder reist. De stilte en de rust van de natuur overwint uiteindelijk. ,,Ik laat de dieren graag in hun waarde. Ze hebben hun eigen intelligentie. Ik wil ze niet als mensen laten spreken’’, zegt Scheer.

In haar atelier laat ze de vele schetsen voor Zoemtrompet zien. ,,Ik heb stapels proefschetsen. En misdrukken. Niet alleen voor Zoemtrompet. Het is de wijze waarop ik werk.’’

Volwassenen

Dat Zoemtrompet volgens sommigen ‘volwassen’ overkomt, beschouwt Scheer eerder als een aanbeveling dan een minpunt. ,,Op de Nieuwe Veste gaf ik een kindervoorstelling van het boek met een Japanse kamishibai (houten kast waar de platen doorheen geschoven worden, red.) en alle kinderen gingen er enthousiast in mee. Ik zorgde daarbij zelf voor de muziek. Maar ik vind het ook leuk als volwassenen het boek waarderen. Dat ze geïnspireerd worden om het boek goed voor te lezen aan de kinderen.’’

Klaartje Scheer geeft zaterdag om 14.00 uur een presentatie van het boek in boekhandel Buitelaar aan de Grote Markt in Breda. Aansluitend is er een presentatie in Grand Theatre Boekhandel.