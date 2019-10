Bredase huizenprijzen stijgen met 9 procent

BREDA - De huizenprijzen zijn in Breda het afgelopen kwartaal met negen procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De gemiddelde prijs per vierkante meter is daarmee, zoals eerder voorspeld, voor het eerst boven de 3.000 euro per vierkante meter uitgekomen.

Dat blijkt uit het rapport Sprekende Cijfers over de Bredase woningmarkt in het derde kwartaal van 2019. Het rapport is opgesteld door het Bredase makelaarskantoor Van der Sande en netwerkorganisatie Dynamis.

De prijsstijging in Breda is hoger dan het landelijke gemiddelde (plus zeven procent). Bovendien is Breda nu na Vught de duurste gemeente van Noord-Brabant. Breda stond vorig jaar nog op de vierde plek maar is inmiddels Oisterwijk en Den Bosch gepasseerd.

617 woningen

In het derde kwartaal van dit jaar wisselden in Breda slechts 617 woningen van eigenaar. Dit is het laagste getal sinds begin 2015. Maar waar vier jaar geleden het lage aantal verkopen een gevolg was van de crisis waarin mensen huiveriger waren om een huis te kopen, komt de huidige terugval doordat er een tekort aan aanbod is.

Op 1 oktober stonden in Breda slechts 612 woningen te koop, terwijl volgens het rapport op de huizensite Funda 14.000 serieuze zoekers staan geregistreerd voor Breda.

Nieuwbouw