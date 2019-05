Bredase horecaman Jack Vink heeft na vijftig jaar zijn laatste klus geklaard

Of er straks ook een vierde generatie 'Vinken’ in de horeca in Breda actief zal zijn, is nog niet duidelijk. Het oudste kleinkind van Jack Vink is pas twaalf. "Maar we hebben vier kleinkinderen, dus de kans dat op zijn minst één van hen de horeca in gaat, is natuurlijk best aanwezig”, aldus Vink, wiens eigen kinderen (Jeff en Mandy) beiden ook in de restaurantwereld werken.