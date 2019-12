Bredase horecabaas over schietincident: ‘Dit komt weer heel hard aan’

Terheijden voor de derde keer winnaar Postcode Loterij: ‘Dat is wel heel leuk’

17:54 TERHEIJDEN - Financieel experts roepen het al sinds mensenheugenis: beleg in goud. Daar lijkt een nieuw advies bijgekomen: ga in Terheijden wonen. Daar viel afgelopen weekend een straat in de prijzen bij de Postcode Loterij. Net als bijna vier jaar geleden en -hoe is het mogelijk- op 1 januari 2018.