Bredase horeca zegt zaterdag ook na 20.00 uur open te blijven uit protest tegen coronabeleid

Update Giegeldonk en Bonenpik­ker­slaand stellen carnavals­fees­ten uit: ‘Verder nog geen signalen van afhakers’

BREDA - De carnavalsclubs in de Haagse Beemden en Chaam hebben alle carnavalsactiviteiten opgeschort. Het zijn de eerste clubs in Brabant die de stekker uit de voorfeesten trekken. ,,Op veel plekken is nog discussie over 11-11.”

10 november