Bredase horeca zaterdag niet open: ‘We laten ons niet door het nieuwe kabinet uitlachen’

BREDA - De Bredase horeca zal zaterdag niet opengaan zoals dat in veel andere steden en dorpen in het land wel het geval zal zijn. ,,We laten ons niet te kakken zetten door Den Haag", aldus woordvoerder Johan de Vos van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).