Bredase horeca stopt met evenementen vanwege toename besmettingen

,,We zien de cijfers oplopen. Daarom gaan we terug naar de basis, zodat we over een maand kunnen laten zien dat de besmettingen niet aan de horeca te wijten zijn”, zegt Johan de Vos van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Breda. De KHN heeft naar alle horeca het verzoek uitgedaan om tijdelijk geen evenementen te houden. Dat betekent even geen dj Chimp bij Baai of akoestisch buitenconcert bij een terras.