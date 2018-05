'Bredase horeca moet vier dagen lang knallen'

De Bredase horeca bereidt zich voor op een van de drukste weekends van het jaar. ,,Het jazzfestival is als de drukste zomerdag van het jaar, met een muziekje. Het is vooral gas geven'', aldus Nanda Koomans.

Koomans is eigenaresse van 't Hart van Breda, De Vulling en Fernanda. ,,Ik geef echt de voorkeur aan jazz, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld carnaval. Dat is een complete verbouwing vooraf en herstel achteraf. Het jazzfestival kost niet zoveel voorbereiding.''

Zaterdag-plus

Omzettechnisch noemt Koomans het 'vier opeenvolgende zaterdagen'. ,,En als het lekker weer is, is het een zaterdag-plus. Vergeet niet dat dit festival ook veel geld kost; het is een fors bedrag dat je betaalt aan de organisatie. Dat is echt al één dag omzet.''

Ook voor Hotel Keyser is het jazzfestival een hoogtepunt, zij het minder dan voor de cafés in het centrum. Manager Tommie van der Heijden schat dat dit weekend zo'n 95 procent van de gasten voor het festival komt. ,,En wij hebben iedere dag een afterparty. De artiesten uit de stad komen dan hierheen voor wat afterjamsessies. Dat betekent dat je ook rekening moet houden met kamerindeling, omdat er in bepaalde kamers wat geluidsoverlast kan zijn.''

Moeilijkste weekend

Ook hier geldt dat er een stuk meer omzet wordt gegenereerd, vergelijkbaar met het carnaval. Daar is dan weer geen sprake van buiten het centrum bij Hotel Princeville. Ben Worhman noemt het zelfs het moeilijkste weekend van het jaar. ,,Het is echt in de stad te doen. Overnachtingen en consumpties zijn zeker niet hoger dan in normale weekends.''

Voor café De Bruine Pij begint het festival morgen al, als het podium moet worden opgebouwd en de voorraad wordt afgeleverd. Ook voor hen is het jazzfestival, samen met carnaval, de drukste periode van het jaar.