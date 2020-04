Bredase horeca in mineur: ‘Er zijn heel wat traantjes gelaten’

Het was de bedoeling dat de Willemstraat in Breda over twee weken een grote koffiezaak rijker zou zijn. In het oude pand van de VVV wilden de eigenaren van Coffeelab dan hun vijfde zaak in Nederland openen. “Maar dat kan dus niet. We hopen nu dat het zo snel mogelijk na 28 april gebeurt”, aldus Jeroen Veldkamp, een van de mensen achter het bedrijf, dat vestigingen heeft in Eindhoven (twee), Nijmegen en Den Bosch.