Bredase horeca heeft een paar duizend extra handjes nodig, maar waar vind je personeel?

Alle handjes kunnen gebruikt worden, over de hele linie van de horeca, zegt De Vos. Van de cafés, koffiezaken en broodjeszaken tot de restaurants en hotels (Breda telt 835 horecagelegenheden). ,,Waar ook maar een horecavergunning op zit, vaak is er sprake van een tekort aan mankracht. Het is echt enorm. Of het nou in de keuken met een goede kok, afwas, bediening, achter de bar of in het hotelwezen is, je kan overal terecht.”