Bredase horeca deelt nu hun voedsel uit aan hen die het nodig hebben

Topjudoka Roy Meyer traint gewoon door… op Curaçao

12:56 In het krachthonk op zijn vakantieadres op Curaçao werkt topjudoka Roy Meyer zich al dagenlang in het zweet. Terwijl zijn collega-sporters in Nederland nergens meer terecht kunnen, pakt Meyers korte vakantie naar de Antillen voor hem goed uit. ,,Ik heb hier eigenlijk grappig genoeg een betere trainingsomgeving dan in Nederland. Ik kan nog gewoon mijn volledige krachttrainingsprogramma doen in de gym.”