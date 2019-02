Bredase hoogheden stellen mooi carnavalsweer veilig

Terwijl afgelopen zaterdag de vroegste vogels zich nog even om willen draaien in hun nestjes, klinkt er plots trompetgeschal. De grote trom, een sousafoon en drumgeroffel. Een bont gezelschap trekt het park in. Al kletsend, lachend en met een biertje in de hand passeren een kleine honderd bezoekers het toegangsbord. De vier prinselijke hoogheden van de Baronie van Breda zijn neergestreken in het Belgische grensdorpje. Inclusief hun gevolg, de hofdames en de jonkvrouwen en verschillende muziekkapellen.