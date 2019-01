Bredase historie en voldoende recreatie in blauwdruk voor nieuw Seelig Park

De studenten bogen zich over de vraag hoe Breda de ontwikkeling van het nieuwe stadspark tot een succes kan maken, in samenspraak met de buurt. Betrek bewoners tijdig bij dat proces, stelt de groep BUAS-studenten met het winnende project. Ze kwamen tot de slogan ‘Inspired by Breda, created by you’. ,,Het imago van Breda moet duidelijk naar voren komen in het ontwerp”, licht student Koen van Ostaijen toe. ,,En elke inwoner, elke bezoeker moet er zijn eigen invulling aan kunnen geven.”

Door middel van enquêtes, social media en de inzet van visuele hulpmiddelen kan de gemeente straks de behoeften van omwonenden inventariseren, stellen de studenten. Uit hun eigen steekproef kwam naar voren dat vooral veel behoefte is aan recreatie. ,,Doordat de Nieuwe Mark wordt doorgetrokken, willen mensen graag rond het water verblijven”, zegt Van Ostaijen.

Blauwdruk

De gemeente gebruikt het project als een blauwdruk voor de eigen planvorming, laat een woordvoerster weten: ,,De studie van BUAS en Avans is een eerste aanzet naar de verschillende mogelijkheden waarop de verandering van kazerne naar park in de toekomst kan worden gerealiseerd. Omdat Defensie de komende jaren nog eigenaar is van het terrein, is er voldoende tijd om daar het benodigde diepgaandere onderzoek naar te doen.”

Defensie is nog tot 2022 eigenaar van het terrein, daarna komt het in handen van de gemeente Breda. Het Seelig Park moet dan een openbaar stadspark worden, ten zuiden van de Seeligkazerne. De doorgetrokken Nieuwe Mark moet een prominente rol spelen in het gebied.

Volledig scherm De Nieuwe Mark over het zuidelijke deel van de Seelig Kazerne. © Gemeente Breda