Bredase Hélène Hendriks wil niet 'voor lul' staan in De Slimste Mens: 'Ben al honderd keer gevraagd’

Beekse ouderen­bond vecht afwijzing subsidie aan: ‘Bredaas beleid leidt tot willekeur’

13:54 PRINSENBEEK - Het subsidiebeleid van de gemeente Breda via de wijkplatforms leidt tot willekeur, meent de KBO Prinsenbeek. Een verzoek om een bijdrage van 5.000 euro is afgekeurd, terwijl KBO's in diverse andere wijken en dorpen in de gemeente wél subsidie krijgen. Hoe zit dat?