Bredase Grote Markt deels afsluiten bij grote toeloop carnaval

Dat zei veiligheidsadviseur John Kuijlaars vanavond namens de stichting Bredase Carnaval Viering (BCV) op een bijeenkomst in café Parkzicht. “Er ligt een afsluitplan klaar. Op zaterdag monitoren we van uur tot uur de publieksstromen. Wordt het een gekkenhuis, als blijkt dat er onveilige situaties plaatsvinden, dan kunnen we op zondag en maandag een, twee of meerdere straten naar de Grote Markt af”, aldus Kuijlaars.

“Op zo'n manier voeren we een ontmoedigingsbeleid waarbij we voor eenrichtingsverkeer zorgen. We kunnen natuurlijk niet de toegang tot de hele Markt afsluiten, want dan krijg je problemen met de openbare orde.”

Programmering

De toenemende drukte op de Grote Markt was vorig jaar een belangrijk evaluatiepunt. "Mensen klommen in de hekken, kwamen op het podium en bouwden er hun eigen feestje. Dat kan tot onveilige situaties leiden." Deels afsluiten van de Markt is een uiterste maatregel, benadrukte Kuijlaars. "Je kunt de druk op de Markt eerst doen afnemen door te spelen met de programmering. Dan kan de dj bijvoorbeeld andere, minder opzwepende muziek draaien. Geen polonaisemuziek. Dan krijg je een natuurlijke afvloeiing. Ook het stilleggen van de muziek behoort de mogelijkheden."

De bijeenkomst van maandagavond behelsde een briefing voor een groot aantal partijen die bij het komende carnaval zijn betrokken: carnavalsverenigingen, hulpdiensten, beveiligers, vrijwilligers, enzovoort. Vorig jaar waren de veiligheidsmaatregelen flink opgeschroefd na de reeks van aanslagen in Europa, onder andere die op de kerstmarkt in Berlijn, enkele maanden voor carnaval.

Het afsluitplan voor de Grote Markt is nieuw dit jaar. Nieuw is ook de verplaatsing van de permanente commandopost van zorghotel Merlinde naar de eerste verdieping van restaurant Parc Breda op de Grote Markt. "Die is van zaterdagmiddag tot dinsdagnacht operationeel. Bemand door een of twee mensen en aangevuld, met EHBO’ers, politie, beveiligingsmensen en verkeersregelaars. Op maandag, optochtdag, is deze commandopost overigens niet op de Grote Markt maar in het politiebureau.”

Extra vrijwilligers

Andere maatregelen die de veiligheid moeten verhogen betreffen de inzet van extra vrijwilligers op plekken waar de carnavalsdrukte in de binnenstad het grootst is. Behalve de Markt gaat het om Halstraat, Keizerstraat en Boschstraat.