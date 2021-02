Bredase Gerben van de Corput is advocaat van Viruswaarheid: ‘Iemand moet het doen’

Nee, hij heeft nooit meegedaan aan acties van Viruswaarheid, voorheen Viruswaanzin. Nee, hij is het zeker niet in alles eens met de querulantenvoorman Willem Engel. Mr. Gerben van de Corput (49) is ook geen complotdenker, verzekert hij in zijn kantoor aan de Bredase Haagweg. ,,En ik heb niks met wappies.”



,,Maar ik heb wél zo mijn twijfels over maatregelen als mondkapjes en avondklok. Dat zijn keiharde inbreuken op onze vrijheid, gebaseerd op magere gronden. Juridisch belangrijke kwesties. Maar ook als normale Nederlander met een gezin vraag ik mij soms af of dat allemaal noodzakelijk is, of de middelen niet veel te zwaar zijn.”