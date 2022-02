Bredase gemeenteraad toont zich solidair met Oekraïne: ‘Wij voelen ons verbonden met de bevolking’

BREDA - Tijdens de laatste vergadering van deze raadsperiode las burgemeester Paul Depla donderdagavond namens de gemeenteraad een verklaring voor over de oorlog in Oekraïne. Depla sprak de hoop uit dat het geweld snel ten einde is.

Depla: ,,Vrede is iets dat wij gewend geraakt zijn vanzelfsprekend te vinden. Veiligheid staat subjectief soms onder druk, maar objectief bezien mogen we ons gelukkig prijzen. Verbondenheid voelen wij met een ieder voor wie dit niet geldt.”

Verbonden

,,Vandaag is de laatste dag waarop wij als huidige gemeenteraad bij elkaar komen, voor het eerst weer fysiek. Vandaag is ook de eerste dag waarin vrede en veiligheid sinds 1945 in deze internationale verhoudingen in Europa nooit meer zo onder druk hebben gestaan. Oorlog is uitgebroken in Oekraïne. Als voltallige Bredase gemeenteraad voelen wij ons verbonden met de bevolking in Oekraïne en Oekraïners elders, voor wie vrede en veiligheid definitief plaats hebben gemaakt voor angst en onzekerheid.”

Gevolgen

,,Verbondenheid die we samen uitdragen, zoals we in Breda samen dingen doen. We roepen daarom samen op tot het verlichten van de kerk in passende kleuren die bijdragen aan het gevoel van verbondenheid dat we hebben met vrede en veiligheid en met mensen voor wie dat nu zo zeer onder druk staat. Ook in Breda gaan we de gevolgen merken.”

Vrijheid

,,Tegelijkertijd koesteren we ons Breda. We koesteren onze vrijheid. En omdat die niet vanzelfsprekend is komen we met deze gezamenlijke verklaring, waarbij we afsluiten met de hoop dat dit geweld, deze oorlog snel stopt.”